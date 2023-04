Tommy Lee in neuer Muppets-Serie zu sehen

Seit 1975 bietet sie die musikalische Untermalung der berühmten Unterhaltungsserie ‘The Muppet Show’: Dr. Teeth And The Electric Mayhem oder auch kurz The Electric Mayhem. Die Puppen-Band um Sänger und Keyboarder Dr. Teeth bekommt nun ihre eigene Disney+-Serie, die im Mai an den Start gehen soll. Darin begegnen uns neben den flauschigen Darstellern auch der ein oder andere Rock-Star wie zum Beispiel Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee.

Tommy Lee zeigt sein Fan-Tattoo

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Mick Mars verklagt die Band Glam Metal Bei Mötley Crüe fliegen nun die Fetzen. Mick Mars soll rechtlich komplett aus der Band gedrängt werden. Dem widersetzt sich der Gitarrist. Bereits im Trailer der Serie ist Tommy Lees kurzer Auftritt zu sehen. Darin preist er die legendäre Puppen-Rock-Band an und huldigt sie als große Inspiration für seine Glam Metal-Formation Mötley Crüe – zeitlich auch gar nicht so unpassend. Und natürlich darf ein Gag über das ikonische „Mayhem“-Tattoo, das seit den 1980ern Lees Oberbauch ziert, nicht fehlen: „Sie haben ihren Namen auf meinen Körper tätowiert, als ich bewusstlos war! Was?“

Im Trailer präsentieren neben Tommy Lee noch weitere Musiker und DJs ihre Liebe und Unterstützung für die Muppets-Mayhem-Bande. Darunter sind beispielsweise auch der kanadische Produzent Deadmau5 oder der Electro-House-DJ Steve Aoki.

‘The Muppets Mayhem’ erscheint im Mai

Empfehlung der Redaktion Kiss-Biopic soll 2024 bei Netflix erscheinen Hard Rock Der Film über die Anfangszeit von Kiss wird laut dem Manager der Rock-Gruppe irgendwann im kommenden Jahr in die Lichtspielsäle kommen. The Electric Mayhem Band besteht aus Frontmann, Keyboarder und Sänger Dr. Teeth, Schlagzeuger Animal, Sänger und Bassist Floyd Pepper, Sängerin und Lead-Gitarristin Janice, Zoot am Saxofon und Lips an der Trompete. In der nun erscheinenden Serie tut sich die Puppen-Combo mit einer jungen Musik-Managerin zusammen und sieht sich auf ihrem Weg zu einem klassischen Rock-Album immer wieder mit der heutigen Musikszene konfrontiert. ‘The Muppets Mayhem’ ist mit all seinen Folgen ab dem 10. Mai auf Disney+ verfügbar.

