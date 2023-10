Tommy Lee trank angeblich lange Zeit 7,5 Liter Wodka am Tag

Foto: Getty Images for SiriusXM, Emma McIntyre. All rights reserved.

auch interessant

Tommy Lee hat mal wieder mit seinen wilden alten Zeiten geprahlt. Laut dem Mötley Crüe-Schlagzeuger trank er einst über einen langen Zeitraum zwei Gallonen Wodka am Tag. Das entspricht rund siebeneinhalb Litern — und eigentlich kann das nicht sein. Da müsste sich der heute 61-Jährige ja bereits am ersten Tag eine Alkoholvergiftung verpasst haben. Aber Lee schwört bei Gott, dass es so war.

Die Leber ackert schwer

So plauderte er im Podcast von Comedian Bill Maher über seine frühere Alkoholsucht: „Alkohol ist so seltsam, weil man sich so leicht in ihn verlieben kann. Es ist die Art, wie man sich dabei fühlt, wie man dabei entspannt — und urplötzlich denkt man sich: ‚Verdammt, ich trinke zwei Gallonen Wodka am Tag?‘ Dabei versucht man sich umzubringen.“ Als Maher schockiert die Alkoholmenge ansprach, beteuerte Tommy Lee: „Ja, zwei Gallonen an Mist. Ich schwöre es dir, ich schwöre es bei Gott.“ Des Weiteren wollte Bill wissen, wie lange der Rocker täglich so viel Fusel zu sich nehmen konnte. „Für eine lange Zeit. Deine Leber geht an diesem Punt auf Krücken, sie funktioniert kaum noch.“

Überdies wunderte sich Tommy Lee selbst darüber, dass er keine gesundheitlichen Schäden von diesem exzessiven Alkoholmissbrauch davongetragen hat. Der Mötley Crüe-Mann habe sich erst kürzlich durchchecken lassen — und alles sei in Ordnung gewesen. Außerdem wollte Bill Maher wissen, wann der Ex von Pamela Anderson mit dem Alkoholkonsum aufgehört habe. „Weißt du, was Halcions sind? [Schlafmittel — Anm.d.A.] Wir haben immer eine Handvoll davon genommen, eine Flasche Jack Daniel’s geleert und sind dann ausgegangen. Man nimmt die, um lange zu schlafen. Wir haben uns als Band im Jahr 1989 oder 1990 gesagt: ‚Okay, irgendwer wird eines Morgens nicht mehr aufwachen. Das wird langsam lächerlich.'“

JETZT EINE KISTE WODKA BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.