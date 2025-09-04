Toggle menu

Roadburn 2026: Alle Infos zum Festival

Roadburn-2026
von
Das Roadburn Festival 2026 findet im April wie gewohnt in Tilburg statt. Alle News und Infos sowie Updates zu Bands findet ihr hier.
Datum

16.04. bis 19.04.2026

Veranstaltungsort

Das Roadburn Festival 2026 wird im niederländischen Tilburg im 013 und weiteren Locations stattfinden.

Adresse:

Veemarktstraat 44

NL-5038 CV Tilburg

Roadburn Festival

Preise & Tickets

Alles zu den Ticket-Varianten (Mehrtages-Tickets ab 267,- Euro) findet ihr hier.

 

 

Bands

Running Order

 

Weitere Informationen

Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Roadburn Festival 2026 gibt, informieren wir euch.


