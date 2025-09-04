Datum
16.04. bis 19.04.2026
Veranstaltungsort
Das Roadburn Festival 2026 wird im niederländischen Tilburg im 013 und weiteren Locations stattfinden.
Adresse:
Veemarktstraat 44
NL-5038 CV Tilburg
Preise & Tickets
Alles zu den Ticket-Varianten (Mehrtages-Tickets ab 267,- Euro) findet ihr hier.
Bands
Running Order
Weitere Informationen
Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Roadburn Festival 2026 gibt, informieren wir euch.
