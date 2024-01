Tony Iommi trauert um seinen Gitarrenbauer

Tony Iommi trauert auf Instagram

Tony Iommi trauert um den Tod von John Diggins, einem britischen Gitarrenbauer. Diggins war bekannt für seinen legendären Gitarren-Shop Jaydee in Iommis Heimatstadt Birmingham. Er „starb plötzlich, aber friedlich im Krankenhaus“ am 2. Januar, wie in einer Erklärung auf der offiziellen Instagram-Seite des Ladens zu lesen ist.

Auch Iommi nutzte seine Social Media-Kanäle, um ein Foto von sich mit Diggins und eine Abschiedsbotschaft zu teilen: „Was für ein schrecklicher Schock es war, gestern Abend von JDs Frau zu hören, dass mein alter Freund John Diggins verstorben ist! Er war ein sehr enger Freund von mir, und wir kannten uns seit den Siebziger Jahren. John hat im Lauf der Jahre viele Gitarren für mich gebaut, und er war ein hervorragender Handwerker, der seine Arbeit liebte. Er wird schmerzlich vermisst, aber nicht vergessen werden. Mein tiefstes Beileid gilt seiner Frau und seiner Familie. Ruhe in Frieden, John.“

Legendäre Sabbath-Gitarren

Diggins begann seine Karriere im Gitarrenbau bei dem ebenfalls in Birmingham ansässigen Hersteller John Birch. 1977 machte er sich schließlich selbstständig – Jaydee Custom Guitars war anfangs jedoch hauptsächlich als Anpassungs- und Reparaturservice gedacht. Im Lauf der Zeit baute er aber auch komplett eigene Gitarren, viele davon für Tony Iommi. Die berühmteste davon ist vermutlich der „Old Boy“. Dabei handelt es sich um eine weiße S.G., die Tony bis heute benutzt. Empfehlung der Redaktion Black Sabbath-Ballett begeistert Tony Iommi Heavy Metal Heavy Metal-Gitarrist Tony Iommi ist kein großer Ballett-Fan. Das dürfte sich mit dem neuen Black Sabbath-Ballett nun aber ändern. Die Klampfe entstand in den Siebzigern in Diggins’ Küche und erfüllte sämtliche Tonträume des Black Sabbath-Gitarristen. Der Bastler konnte aber auch andere Ikonen wie Angus Young oder Roy Orbison seine Kunden nennen.

Der Name Jaydee entstand, weil es einfach zu viele Typen mit dem Namen John gab. Mithilfe der Verwendung seiner Initialen als Name wollte er sich von diesen abheben – und vermeiden, dass sich alle umdrehen, wenn er gerufen wird.

„Es ist mit tiefem Bedauern, dass wir euch vom traurigen Ableben von Jay Dee (John Diggins) berichten müssen“, lautete die vollständige Nachricht seines Geschäfts. „Er starb plötzlich, aber friedlich im Krankenhaus am Morgen des 2. Januar, nach Komplikationen im langen Kampf gegen eine hartnäckige Krankheit. Er wird von allen, die ihn kannten, besonders seiner Frau Helen, den Söhnen Michael und Andrew und den Enkeln Jake und Toby, schmerzlich vermisst werden.“

