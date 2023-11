In Birmingham soll es in absehbarer Zeit ein Museum geben, in dem es alles Mögliche von und über Ozzy Osbourne zu bewundern gibt.

Sharon Osbourne gehen wahrscheinlich nie die Ideen aus, was ihr Mann Ozzy Osbourne so alles anstellen kann. Der neueste Einfall der Managerin des "Prinzen der Dunkelheit" ist ein Museum, in dem allerhand Exponate von ihrem Gatten zu bestaunen sein sollen. Dies plauderte die 70-Jährige in der neuen Folge des ‘The Osbournes’-Podcast aus (siehe unten). Seinen Standort soll das Rock-geschichtliche Gebäude in Birmingham haben, der Heimatstadt der Black Sabbath-Legende. Ort der Bildung "Ich war damit beschäftigt, die Erinnerungsstücke von eurem Vater für das Museum zusammenzukriegen, das wir in Birmingham aufmachen werden", verrät Sharon ihren Kindern Kelly und Jack. "Er wird dort…