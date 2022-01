Tony Martin: Schluss mit zweiter (E-)Geige

Corey Taylor teilte auf den Sozialen Netzwerken große Neuigkeiten rund um das neue Slipknot-Album und weitere Projekte, an denen er aktuell arbeitet.

Slipknot-Frontmann Corey Taylor bestätigte via Twitter, dass das neue Studioalbum noch dieses Jahr erscheinen wird. Daneben twitterte er eine Vielzahl an weiteren Projekten, mit denen er derzeit beschäftigt ist. Darunter die Veröffentlichung eines Soloalbums und die Arbeit an einem Film, der den Titel ‘Zombie Versus Ninja’ trägt. "Big Shit Coming, 2022 edition: ZvN-Updates, SK-Album, secret ‘homecoming‘-plans, etc. Stay Tuned! ‘Hold On To Your Butts‘- Franklin D. Roosevelt." Manipulation durch die Medien Im November letzten Jahres erschien die neue Single ‘The Chapeltown Rag’. Gegenüber knotfest.com beschrieb Taylor die Single als "Punisher" und erklärte, dass dieser Titel dokumentiere, was passiert, wenn die…