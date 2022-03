Anthrax-Gitarrist Scott Ian und sein Sohn Revel Young haben im heimischen Proberaum ein feines System Of A Down-Cover hingelegt.

Anthrax-Gitarrist Scott Ian scheint sein musikalisches Wissen auf wirkungsvolle Weise an seinen Filius Revel Young Ian weiterzugeben. Das jüngste Beispiel ist ein kurzes Video, indem Vater und Sohn sich an einen System Of A Down-Klassiker wagen. So haben die beiden Ians kürzlich zur Einstimmung auf den Super Bowl am 13. Februar das Stück ‘Bounce’ im heimischen Proberaum gezockt (siehe Clip unten). In die Wiege gelegt Die Einlage erregte sogar so große Aufmerksamkeit, dass System Of A Down davon Wind bekamen und zwei Mitglieder wohlwollende Kommentare posteten. Bassist Shavo Odadjian schrieb dazu: "Bad Assssssss!!". Gitarrist Daron Malakian fand: "Das ist fantastisch.…