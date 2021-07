Bei Journey dröhnen die Drums künftig doppelt so laut wie bisher. So ist Deen Castronovo wieder dabei, und Narada Michael Walden bleibt in der Band.

Die Classic-Rocker Journey haben gerade eine kuriose personelle Rochade vollzogen. So ist ihr ehemaliger Schlagzeuger Deen Castronovo wieder bei der Band eingestiegen. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch nicht, dass der aktuelle Trommler Narada Michael Walden seinen Dienst quittiert hat oder gefeuert wurde. Nein: Castronovo und Walden teilen sich die Position beziehungsweise sitzen sogar gemeinsam auf der Bühne. Doppelt knallt besser Dies bestätigte kürzlich Gitarrist Neal Schon in den Sozialen Medien. Zunächst postete der Journey-Gitarrist ein Foto von den Proben für das Konzert im Aragon Ballroom in Chicago, auf dem zwei aufgebaute Drumkits zu sehen sind (siehe unten). Dazu schrieb Schon:…