Gibson startet Plattenfirma; erste Platte kommt von Slash

Gibson ist als hochwertiger Hersteller von Gitarren bekannt. Nun hat das Unternehmen einen weiteren Geschäftszweig ins Leben gerufen. Mit Gibson Records veröffentlichen die US-Amerikaner vom neuen Hauptsitz in Nashville, Tennessee aus fortan Alben von Musikern, die Gibson mit Gitarren ausstattet. Und damit dieser Schritt auch direkt eine entsprechende Wirkung hat, ist das Label eine strategische Partnerschaft mit BMG eingegangen. Das erste Album, das die Plattenfirma veröffentlicht, kommt von Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators.

„Die Gründung eines Plattenlabels, das unseren Künstlern dient, ist die natürliche Weiterentwicklung unserer 127-jährigen Geschichte“, kommentiert Cesar Gueikian, der Präsident von Gibson Brands. „Gibson Records wird mit Gibson-Künstlern zusammenarbeiten, um ihre Musik im Rahmen einer künstlerfreundlichen Partnerschaft aufzunehmen und zu vermarkten. Mit Gibson Records fokussieren wir uns auf unsere Artist-First-Kultur, die der Musik verbunden und verpflichtet ist. Wir sind stolz, Gibson Records zu gründen und bekanntzugeben, dass Slash unser erster unter Vertrag genommener Künstler ist, und wir eine Label Partnerschaft mit BMG eingegangen sind.“

Guns N’ Roses-Gitarrist Slash ergänzt: „Es ist eine Ehre, die erste Veröffentlichung von Gibson Records zu sein. Es ist mit Sicherheit ein Höhepunkt unserer Partnerschaft. Und da ich so lange schon so eng mit Gibson zusammenarbeite, weiß ich, dass sie ein Label sein werden, das ihre Künstler wirklich kreativ unterstützt. Nicht nur mich, sondern alle Künstler, mit denen sie arbeiten werden. Es ist perfekt.“

BMG will sich diesbezüglich ebenfalls zu Wort melden. So schließt Thomas Scherer (Präsident von BMG Repertoire and Marketing, New York und Los Angeles) an: „BMG gratuliert Gibson zum Start des neuen Labels. Wir sind stolz darauf, bei der ersten Albumveröffentlichung mit Gibson Records zusammenzuarbeiten. Dies ist die perfekte Kombination zwischen zwei globalen Marken mit einer unvergleichlichen Wertschätzung von ikonischen Künstlern und dem Respekt, ihren kreativen Talenten zu dienen. Wir freuen uns, mit Myles Kennedy und The Conspirators der weltweite Partner für das neue Album von Slash zu sein. Ebenso freuen wir uns darauf, Fans auf der ganzen Welt ihre neue Musik zu präsentieren.“

