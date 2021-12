Tool: Schlagzeuger Danny Carey in Kansas verhaftet

TMZ berichtet über den kürzlichen Vorfall, der sich zwischen Tool-Schlagzeuger Danny Carey und einem Mitarbeiter des Sicherheitspersonals des Flughafens in Kansas City zugetragen haben soll. Quellen der Strafverfolgungsbehörden erwähnen der Seite gegenüber, dass die Flughafenpolizei am Sonntagabend (12. Dezember 2021) auf einen Bericht über eine Störung zwischen zwei Männern reagierte. Als sie am Tatort eintrafen, nahmen sie Carey fest und brachten ihn zu einer nahe gelegenen Polizeistation. Der 60-jährige Musiker wurde wegen leichter Körperverletzung festgenommen und gegen Kaution freigelassen. Der Polizeibericht wird allerdings zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die dann möglicherweise Anklage erheben wird.

Tool drummer Danny Carey was arrested for misdemeanor assault at the airport in Kansas City. https://t.co/C7aKNg61p3 — TMZ (@TMZ) December 13, 2021

Nicht ärgern lassen

Ein Sprecher der Luftfahrtbehörde von Kansas City fügt hinzu: „Was die Anfrage nach Body- und Dashcam-Videos betrifft, so verfügt unsere Polizei nicht über diese Technologie. Der Polizeibericht wurde zur Überprüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.“

Careys Verhaftung erfolgte einen Tag, nachdem er den Jimi Hendrix-Song 'Fire' beim Basketball-Spiel der University Of Kansas gegen die University Of Missouri in Lawrence gespielt hatte. Inzwischen gibt es ein Video von der Verhaftung des Tool-Mitglieds.

In dem Clip ist zu hören, wie Carey die Beamten beschimpft und der Person, die ihn filmt, sagt, sie solle „das alles auf Video aufnehmen“. Der Musiker, der ein Trikot der Kansas City Chiefs trägt, fragt einen der Beamten immer wieder: „Wen habe ich angegriffen?“ Und ruft: „Ich will einfach nur von hier verschwinden.“ Am Ende des Videos ist zu sehen, wie zwei Beamte Carey gegen eine Glaswand außerhalb des Flughafens drängen, wobei einer Carey befiehlt, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Die Beamten legen Carey Handschellen um die Handgelenke, während einer von ihnen dem Schlagzeuger sagt, er solle „jetzt aufhören, sich zu wehren.“