Tormented Souls: Der Horror-Schocker erscheint heute

auch interessant

Mit dem aktuellen Werk aus der Schmiede von Dual Effect Games und Abstract Digital geht es für Freunde des gepflegten Horrors wieder ein Stück weit zurück den Wurzeln. Die Entwickler beruft sich mit ‘Tormented Souls’ unverkennbar auf die Anfänge beliebter Genreableger wie ‘Silent Hill’ und ‘Resident Evil’ – und das nicht zu knapp. Einschlägige Referenzen und Anleihen genannter Kultspiele dürften eingefleischten Horror-Fans wohl nicht entgehen.

Retro-Gruselfaktor mit altbackenen Funktionen

Die Protagonistin Caroline Walker wird per Post über das plötzliche Verschwinden eines Zwillingspaares im Ort Winterlake informiert. In altruistischer Manier müsst ihr euch natürlich als Hauptfigur auf die Suche nach den beiden Verschollenen machen. Eure Reise verschlägt euch dabei in das örtlichen Herrenhaus, welches mittlerweile offenbar zu einem Krankenhaus umfunktioniert wurde. Nach kurzem Aufenthalt werdet ihr bereits überrumpelt und wacht – nach kurzer Ohnmachtsphase – verletzt und zurückgelassen in dem Gebäude wieder auf. Nun beginnt euer eigentliches Abenteuer erst. Kleine Randnotiz: Allein seid ihr nicht. Hier lauert mehr als nur eine Gefahr, denn die hiesigen „Patienten“ sind euch nicht unbedingt wohlgesonnen!

Aber Vorsicht: ‘Tormented Souls’ ist wirklich ein waschechter Titel für alte Hasen der Horror-Games. Das Spiel speichern lässt sich nämlich nur, sofern ihr ein Tonband auf eurer Odyssee durch das Hospital findet. Und vor euren gruseligen Widersachern ausweichen könnt ihr nur durch einen unbeholfenen Rückwärtsschritt. Chronische Munitionsknappheit und zuweilen knifflige Rätseleinlagen runden das Gesamtpaket ab, das für neueinsteiger wohl eine Nuance zu altbacken daher kommen könnte. Veteranen hingegen erfreuen sich an der kultigen Schreckensatmosphäre und den nostalgisch anmutenden Herausforderungen!

Tormented Souls auf Amazon.de bestellen!

‘Tormented Souls’ erscheint heute, am 27. August 2021, für den PC (Steam) und die PlayStation 5 – sowohl in einer physischen als auch in einer digitalen Version. Während die physische Version mit 35,99 Euro zu Buche schlägt, könnt ihr mit der digitalen Version noch einmal deutlich sparen. Für diese werden nämlich nur 19,99 Euro veranschlagt. Portierungen für die Xbox Series X, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie die Nintendo Switch sollen noch folgen. Wann genau diese erscheinen sollen, ist allerdings noch unbekannt.