Vor fast schon wieder anderthalb Jahren erschien mit ‘Total War: Warhammer 3’ der sage und schreibe sechzehnte Teil der Strategiespielreihe. Nun legen die Entwickler von Creative Assembly nach, entfernen sich allerdings mal wieder vom Tabletop-Universum. ‘Total War: Pharao’ nimmt Fans der rundenbasierten Echtzeit-Spiele mit ins Alte Ägypten. Als Vorgeschmack gibt es nun einen Gameplay-Trailer.

Mit Ramses für Ägypten

Empfehlung der Redaktion ‘Total War: Warhammer 3’: Chaoszwerge im DLC Runden-Strategie ‘Total War: Warhammer 3’ wird um ein DLC ergänzt. ‘Forge Of The Chaos Dwarfs’ bringt die Fraktion der Chaoszwerge, die nun ein erster Trailer zeigt. Nachdem das Spiel vor einigen Wochen angekündigt wurde, enthüllten die Macher nun also mehr Details als lediglich die Zeit, in der der historische Ableger spielt. Das neue Material bietet ganze 16 Minuten Gameplay und zeigt die ägyptische Armee unter ihrem Kommandanten Ramses, einem der acht möglichen Anführer im neuen Spiel. Er zieht in die Schlacht gegen Kanaaniter und Hethiter. Dabei sind vier neue Aspekte in der ‘Total War’-Reihe zu erkennen.



‘Total War: Pharao’: Neuerungen im Universum

So ändern sich die Jahreszeiten. ‘Total War: Pharao’ unterteilt nicht in die Abschnitte, die wir kennen, sondern andere Saisons – Akhet, Peret und Shemu –, die aber wie gewohnt jeweils eigene Vorteile mit sich bringen. In dieser leicht veränderten Welt nutzt man außerdem seine Armeen anders. So stehen Außenposten zur Verfügung, die das Schlachtgeschehen auf verschiedenen Gebieten unterstützen können.

Empfehlung der Redaktion Hinzu kommt, dass in dem neuen Titel Rücksicht auf Arbeitskräfte genommen werden muss. Diese braucht man, um beispielsweise Gebäude zu bauen – wenn also keine Arbeiter da sind, gibt es auch keine Gebäude, und wenn die Arbeiter unzufrieden sind, fällt das Rekrutieren schwerer. Wo Spieler an einer Stelle vorsichtiger sein müssen, können sie an anderer Stelle Großzügigkeit zeigen: Die vierte Neuerung sind zu vergebene Titel, die man durch Talentwerte freischalten kann und die für den damit bedachten Charakter Effekte mit sich bringen.



Unter all diesen Gegebenheiten sowie den üblichen ‘Total War’-Schwierigkeiten gilt es also, die sich rasch verändernde Welt zu navigieren. ‘Total War: Pharao’ spielt schließlich während des Untergangs der Bronzezeit, die Welt verfällt immer mehr in ein Chaos. Sicher hilft es da, bereits mit den letzten Titeln der Reihe bekannt zu sein. Der indirekte Nachfolger nutzt nämlich dasselbe Wirtschaftssystem mit vier Ressourcen wie ‘Total War Saga: Troy’ (2020) sowie das Diplomatie-System aus ‘Total War: Three Kingdoms’ (2019).

Der Titel erscheint im Oktober 2023 für PC.

