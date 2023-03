‘Total War: Warhammer 3’: Chaoszwerge im DLC

Das ‘Warhammer’-Universum ist eine reich bevölkerte Welt. Mehrere Zeitlinien und endloser Krieg sind die Heimat verschiedener Spezies – einige von ihnen in ‘Total War: Warhammer 3’ spielbar. Das kommende DLC ‘Forge Of The Chaos Dwarfs’ bringt ein weiteres Volk in das Spiel.

Chaoszwerge ergänzen Strategiespiel

Wer künftig mit von der Partie sein wird, steckt bereits im Namen: Die Chaoszwerge stoßen zum Spiel dazu! Die Entwickler Creative Assembly enthüllten die Spezies als erste neue Truppe für 'Total War: Warhammer 3'. Dass sie Teil des DLCs sein würden, war allerdings kein wirkliches Geheimnis. Wie genau sie aussehen, zeigt nun der Trailer.



Das bringt das DLC mit

Bei den Zwergen wird es sich um ein vollständig neues „Racepack“ handeln, die erste Fraktionserweiterung für ‘Total War: Warhammer 3’. Mit ihnen bekommen Spieler einen neuen Startpunkt auf der Karte sowie eine eigene Spielmechanik samt neuer Einheiten. Teil des DLCs sind dementsprechend auch neue Kommandanten für die Armee. Bald stoßen der eigentlich verbannte Schmied Drazhoath der Aschene und der gefürchtete Feldherr Zhatan der Schwarze und der Magier mit dem Mech-Anzug, Astragoth Eisenhand, zum Krieg von ‘Total War: Warhammer 3’ hinzu. Vor allem letzterer ist interessant: Im Gegensatz zu den normalen Zwergen sind die neuen Truppen der Nutzung von Magie nämlich nicht abgeneigt.

An der Seite dieser drei Kommandanten ziehen die Chaoszwerge jedenfalls ins Feld. Zur zusätzlichen Unterstützung haben sie metallene Schlachtfahrzeuge sowie Monster. Ihr Ziel: Mithilfe eines großen Bohrers das Blut des Gottes Hashut für seine Macht zu ernten. Im rundenbasierten Strategiespiel wird das in einzigartige Kampfmechaniken umgesetzt. Auf ihrer Webseite erklären die Macher des Spiels die Neuerungen im Detail und zeigen zusätzliche Bilder zur Erweiterung.

‘Forge Of The Chaos Dwarfs’ erscheint am 13. April.

