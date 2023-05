Aktuell spielt Peter Baltes auch bei der Power Metal-Formation Ashrain, die mit ihrem Debüt REQUIEM RELOADED aufwartet. Seine Einflüsse legt er hier dar.

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert? Peter Baltes: HIGHWAY TO HELL. Es formte als ultimative Grundlage die Art, wie ich mein Leben lang Bass spielte und zeigt zudem, wie man Gesang formuliert. Es gibt niemand Besseren als Bon Scott, er konnte Dinge so natürlich rüberbringen. Malcolm muss natürlich auch erwähnt werden – die perfekte Begleitung für jeden Bassisten, immer zuverlässig. MH: Welches Album würdest du deinem Todfeind…