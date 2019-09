Tourstopp: Iron Maiden-Bassist spielt Fußball gegen FC Edmonton

Foto: B.Treimer. All rights reserved.

Iron Maiden sind derzeit auf Tournee in Nordamerika und hatten am 30. August eine Show im Rogers Place in der kanadischen Stadt Edmonton zu spielen. Dabei beschloss das Management der britischen Metal-Band die örtliche Mannschaft zu kontaktieren, und ein Freundschaftsspiel zu arrangieren.

Laut dem Edmonton Journal spielten am Donnerstag dann also Team Iron Maiden gegen den Fußballverein FC Edmonton. Alle Bandmitglieder waren hierbei jedoch nicht involviert.

Gespielt haben Bassist Steve Harris, dessen Sohn und einige Tour-Mitarbeiter, während sich die Mannschaft des FC Edmonton aus Mitgliedern des Jugendteams, Teammitarbeitern und einigen glücklichen Fans zusammensetzte. Iron Maiden konnten das Spiel am Ende mit einem Punktestand von 7 : 3 für sich gewinnen.

