Foto: Screenshot via YouTube, Miniature Drums. All rights reserved.

Wen beim alltäglichen Throngang die Langeweile packt, der kann sich Abhilfe mit einem Mini-Schlagzeug schaffen. Der YouTuber Miniature Drums hat sich vor einiger Zeit ein Drumset beschafft, auf dessen Hocker sicher kein Schlagzeuger jemals Platz finden würde, das aber perfekt auf einen Klodeckel passt.

Wieso er das Miniatur-Instrument ausgerechnet auf seiner Toilette deponiert hat, ist nicht wirklich klar – vielleicht aufgrund der Akustik? In zwei aktuellen Videos spielt der Musiker (?) nun zwei bekannte Rock-Nummern nach: den System Of A Downs Klassiker ‘Toxicity’ und Guns N‘ Roses ‘Sweet Child O‘ Mine’. Diese Performances haben sicher einiges an Übungsstunden gekostet.

Hört hier die Mini-Schlagzeug-Version zu ‘Toxicity’ von System Of A Down:

Hört hier die Mini-Schlagzeug-Version zu ‘Sweet Child O‘ Mine’ von Guns N‘ Roses:

