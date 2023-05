Trailer zu ‘Warhammer Age Of Sigmar: Realms Of Ruin’

Kaum ein fiktionales Universum bietet so viel Stoff wie ‘Warhammer’. Das Tabletop-Spiel zieht seit 1987 zahllose Erweiterungen, Variationen und Adaptionen mit sich. Mit am größten ist die Fantasy-Version des Science Fiction-Abenteuers, 2015 in ‘Warhammer Age Of Sigmar’ umgewandelt. Nun bekommt das Spin-off ein neues Videospiel: ‘Warhammer Age Of Sigmar: Realms Of Ruin’.

Erste Eindrücke

Das Studio Frontier Developments hat den neuen von Games Workshop lizensierten Titel angekündigt. Wie es sich gehört, gibt es auch bereits den ersten Trailer zum neuen Echtzeitstrategiespiel. Dabei handelt es sich um einen filmischen Trailer, der noch keine Gameplay-Elemente enthält. Ein solcher Teaser soll im Juni erscheinen.



‘Warhammer Age Of Sigmar: Realms Of Ruin’: Vorlagentreue

Es gibt außerdem ein erweitertes Video, das sich vorab mit dem kommenden Titel beschäftigt. Darin erklären die Entwickler die Umsetzung der Tabletop-Miniaturen im Videospiel. Genauer geht es um die Adaption der spielbaren Einheiten und benannten Figuren. Demnach soll es vier spielbare Fraktionen geben.

Im Ankündigungstrailer sind bereits Stormcast Eternals, die der Grand Alliance Order zugeordnet sind, sowie die Orruk Kruleboyz, die zur Destruction gehören, zu sehen. Mit ihnen – oder weiteren Einheiten – können sich Spieler entweder in der Einzelspielerkampagne oder in plattformübergreifenden Eins-gegen-eins- oder Zwei-gegen-zwei-Kämpfen beweisen. Ob auch Chaos und Death, die anderen beiden Übergruppierungen aus dem Tabletop, abgedeckt werden, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass jede Fraktion ihre eigenen Truppen und Helden, aber auch eigene Strategien, Stärken und Schwächen mit sich bringen wird.

Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt. Allerdings soll ‘Warhammer Age Of Sigmar: Realms Of Ruin’ demnächst eine spielbare offene Beta erhalten. Der Titel soll auf PC, Playstation 5, Xbox X/S erhältlich sein. Für die Konsolen – oder Controller-Fans am PC – setzen die Entwickler auf Directstep, was unmittelbarere Reaktionen ermöglichen soll.

