Trauriger Clown covert Dios ‘Rainbow In The Dark’

Foto: Screenshot via YouTube, Puddles Pity Party. All rights reserved.

Dass Clowns lange nicht nur die spaßigen Witzbolde sind, die Ballonschlangen zu Tieren verbasteln, weiß man spätesten seit den Horror-Clown-Nachrichten, die letztes Jahr das Netz sprengten.

Um einiges harmloser, wenn auch keineswegs euphorischer ist Puddles, der sich ganz in das von Joseph Grimaldi gezeichnete Bild des traurigen Clowns einfindet – mit einer Besonderheit: Puddles hat eine rührende Stimme, mit der er jedes Lied in eine wundervoll melancholische Stimmung hüllt.

Seit seinem diesjährigen Auftritt bei ‚America’s Got Talent‘ ist er daher auch als „Der traurige Clown mit der goldenen Stimme“ bekannt. Unter der Alliteration Puddles Pity Party veröffentlicht das weißgeschminkte Gesicht mit der betrübten Mimik Cover-Versionen zu bekannten Liedern.

Er wühlt sich dabei durch verschiedenste Genres und verleiht unter anderem ‘Losing My Religion’ (R.E.M.), ‘Dancing Queen’ (ABBA) oder ‘Helena’ (My Chemical Romance) einen prächtig-wehmütigen Klang. Sein neuestes Cover beinhaltet den DIO-Klassiker ‘Rainbow In The Dark’ – zum Staunen schön!

Seht hier das Cover zu DIOs ‘Rainbow In The Dark’ von Puddles: