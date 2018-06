Mit Metallicas ‘Enter Sandman’ konnte der zwölfjährige Klaas bei ‘The Voice Kids’ überzeugen und zieht nun ins Finale ein.

[Update]: Der zwölfjährige Klaas brachte erneut die ‘The Voice Kids’-Bühne zum beben und sang sich dieses Mal bis ins Finale. Am vergangenen Sonntag (08.04.) fanden die dritte Runde der Battles und im Anschluss daran direkt die Sing-Offs der Casting-Show statt. Hier lieferte der junge Musiker erneut sein Cover zu Metallicas ‘Enter Sandmann’ ab, was er bereits zu Beginn der Show in den Blind Auditions präsentiert hatte. Seinen Coach Mark Forster, die Jury und das Publikum hat er auch dieses Mal begeistert und darf im Finale der Show, am kommenden Sonntag (15.04.), um die Siegerkrone der sechsten Staffel von ‘The Voice…