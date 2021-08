Jetzt ordern!

Trivium: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 10/2021

Die Oktoberausgabe des METAL HAMMER kommt mit der weltexklusiven Trivium-CD DEADMEN AND DRAGONS! In der großen Titelgeschichte lest ihr eine umfangreiches Interview mit allen Infos rund um ihr neues Album IN THE COURT OF THE DRAGON. Die Oktoberausgabe kann bereits jetzt vorbestellt werden und kommt frei Haus zu euch (also keine extra Portokosten!): www.metal-hammer.de/trivium. Achtung: Versand ab 15. September 2021, dem Erscheinungstag unserer Oktoberausgabe!

DEADMEN AND DRAGONS ist ausschließlich in der METAL HAMMER Oktoberausgabe erhältlich. Darauf enthalten: zwei neue Songs vom kommenden Album sowie sechs weitere Hits in bis dato auf CD unveröffentlichten Live-Versionen.

Für echte Fans und Sammler – und nur solange der Vorrat reicht!

Die weltexklusive Trivium-CD DEADMEN AND DRAGONS gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 10/2021 (ab 15.09. am Kiosk).

Die Tracklist von DEADMEN AND DRAGONS

In The Court Of The Dragon (neuer Song) Feast Of Fire (neuer Song) IX/What The Dead Men Say* Catastrophist* The Defiant* The Heart From Your Hate* The Sin And The Sentence* In Waves*

* Live-Version aus dem „A Light Or A Distant Mirror livestream 2020“

Heftversand ab 15.9., portofrei innerhalb Deutschlands

