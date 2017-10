Trivium: Video-Einblicke rund um THE SIN AND THE SENTENCE

Foto: Screenshot via YouTube, Trivium. All rights reserved.

Im Vorfeld des am 20. Oktober 2017 erscheinenden neuen Trivium-Albums gibt es neben neuen Songs auch Videoclips zum Making Of zu sehen. WIr haben für euch mal alles gersammelt für die volle Packung THE SIN AND THE SENTENCE!

Produziert wurde das Album von Josh Wilbur (Lamb Of God, Gojira) in den Hybrid Studios zu Santa Ana, Kalifornien. Die aktuelle Trivium-Besetzung: Matt Heafy (Gesang, Gitarre), Corey Beaulieu (Gitarre, Gesang). Paolo Gregoletto (Bass) und Drummer Alex Bent, der letztes Jahr zur Band gestoßen ist.

Dass THE SIN AND THE SENTENCE zu den härteren Wurzeln von Trivium zurück- und damit gleichzeitig SILENCE IN THE SNOW den Rücken zukehrt, dürfte viele Fans freuen. Zudem habe Alex Bent massiven Einfluss auf das Songwriting und Gefühl innerhalb der Band ausgeübt.

Seht hier die Trivium-Making Ofs aus dem Studio – eine vierte Episode steht noch aus:

Die bisher veröffentlichten Songs: