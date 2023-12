Twitching Tongues-Drummer Cayle Sain verstorben

Die US-Metalcore-Gruppe Twitching Tongues muss Abschied von ihrem Schlagzeuger Cayle Sain nehmen. Der Musiker — der auch unter anderem bei Ghostemane, Downpresser und Mizery spielte — ist verstorben. Für Twitching Tongues verdrosch Cayle von 2015 bis 2023 die Felle — zuletzt auf der Misfits-Cover-EP TWITCHFITS VOL. 1.

Komödiantisches Genie

Im zugehörigen Statement der Band heißt es: „Unser geliebter Freund, Bruder und Drummer Cayle Sain ist verschieden. Neben seinem unvergleichlichen Talent hatte Dayle das größte Herz und war der treueste und fürsorglichste Freunde, den man sich wünschen konnte. Wenn man eine Minute mit ihm verbracht hatte, liebte er einen. Ruhe in Frieden — und auf Wiedersehen für den Augenblick.“

Twitching Tongues-Frontmann Colin Young gab in einem eigenen Post folgendes an: „Ein wahrer Künstler und eine wahre Legende — Cayle war sensibel, urkomisch und der leidenschaftlichste Musiker, mit dem ich jemals gespielt habe. Er besaß ein unersetzliches Talent und einen sogar noch unersetzlicheren Geist, der nichts außer Liebe für alle in seinem Leben übrig hatte. Er erinnerte sich an jedes Gesicht, jeden Namen und sprach so oft über so viele von euch. Cayle ist und war das rhythmische Rückgrat des südlichen Kalifornien. Er rettete mehrere Bands. Twitching Tongues hätten schon vor langer Zeit aufgehört, wenn er nicht angetreten wäre.

Ich bin total schockiert und fange alle paar Minuten zu weinen an — zur Hälfte aus Trauer, zur Hälfte, weil ich mich an etwas Lustiges erinnere, das er gesagt oder gemacht hat. Er war wirklich ein komödiantisches Genie. Ich kann es nicht glauben, dass ich nie wieder einen weiteren Witz von ihm hören werde. Ich hoffe, jeder hat irgendwann einmal so einen Freund wie Cayle.“

