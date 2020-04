Behemoth-Boss Nergal befürchtet, dass die polnische Regierung während des nationalen Corona-Notstands Abtreibungen komplett verbietet.

In manchen Ländern nehmen die Ausmaße der Corona-bedingten Einschränkungen gefährliche Ausmaße an. So offenbar auch in Polen, das den nationalen Notstand ausgerufen hat und plant Abtreibungen komplett zu verbieten, wie Behemoth-Frontmann Adam "Nergal" Darski in den sozialen Medien kritisiert. So schreibt der lesbar aufgebrachte und wütende Nergal auf Facebook: "Die polnische Regierung nutzt die Isolationseinschränkungen, um ein komplettes Abtreibungsverbot in meinem Heimatland zu erlassen. Ich bin sprachlos und entsetzt, mit ansehen zu müssen, wie schamlos sie auf dem Weg zum völligen Sieg sind... um Polen ins nächste Nordkorea oder Weißrussland zu verwandeln. Absolut ekelhaft. Ich hasse ehrlich die Tatsache, dass…