Underberg sucht ab sofort Talente, die kochen UND singen können

Kochen und Singen haben mehr gemeinsam, als man denken könnte: Beide “Disziplinen” stehen für Leidenschaft, Kreativität, Geselligkeit und Genuss. Deutschlands beliebteste Kräuter-Digestif-Marke Underberg sucht ab sofort Persönlichkeiten, die in beiden Bereichen zu besonderen Leistungen fähig sind. Der Wettbewerb “Koch und sing Dich auf den Underberg” wird zum zweiten Mal ausgeschrieben und wendet sich an alle kochenden Sänger oder singenden Köche.

Profis können dabei genauso mitmachen wie engagierte Straßenmusiker und Hobbyköche. Auf die Besten warten Geldpreise in Höhe von 6.000 Euro. Darüber hinaus hat sich Dieter Falk (57), einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten, bereit erklärt, mit dem Gewinner Studioaufnahmen zu realisieren. Alle Musiker und Köche können sich ab sofort hier bewerben.

Auch Metaller sind willkommen

Der Underberg-Wettbewerb bedient ein völlig neues Format, weil er die beliebten Genres Kochen und Singen erstmals vereint. “Unsere Erfahrungen aus dem letzten Jahr zeigen, dass wir hier Neuland betreten. Jeder Kandidat hat ja zunächst nur in einem der beiden Gebiete seine Heimat”, erklärt Hubertine Underberg-Ruder, Mitinhaberin des gleichnamigen Unternehmens.

“Daher geht es darum, die bereits geschulten Talente aus der eigenen Spezialdisziplin einzubringen und sich mit diesen in den zweiten Bereich möglichst gut einzuarbeiten. Also müssen Sänger auch beim Kochen Flagge zeigen oder die Köche sich ins Singen und Performen einfinden.” Das Musik-Genre ist ebenso frei wählbar, wie die Koch-Disziplin. “Ob Eigenkomposition oder Coversong, Spaghetti a cappella oder Heavy Metal-Hähnchen – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.”

Die Vorausscheidungen finden im Oktober 2017 in Hamburg, in Frankfurt am Main und in München statt. Die zwei besten Kandidaten aus diesen Wettbewerben qualifizieren sich für das Finale im Dezember in Berlin. In der Jury des Finales wird neben der Initiatorin Hubertine Underberg-Ruder diesmal auch der Musikproduzent Dieter Falk aus Siegen dabei sein. Er produzierte unter anderem für die Gruppe Pur, Paul Young, Daliah Lavi, Marque und Guildo Horn.

Über den Initiator des Wettbewerbs

Das Familienunternehmen Underberg blickt auf über 170 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Nach wie vor ist der natürliche Kräuter-Digestif der krönende Abschluss guten Essens. Auch der Song ‘Komm doch mit auf den Underberg’ machte Geschichte und ist auch heute weit bekannt. Mit dem einzigartigen Wettbewerb “Koch und sing Dich auf den Underberg” verbindet Underberg zentrale Werte der eigenen Unternehmenskultur: Genuss, Wohlbefinden, Geselligkeit.