Unwetter-Alarm: With Full Force wurde unterbrochen

[Update 22:30 Uhr:] Schon wieder alles anders 🙁 #withfullforce Wegen aufziehenden Gewittern muss das Festival heute abgebrochen werden. Am Freitag soll es bei perfektem Festivalwetter weiter gehen. “Dann Saufen wir richtig” (O-Ton Veranstalter, gefolgt von lautem Applaus)

Liebe Full Force Freunde, aufgrund von erneuten schweren Unwetterwarnungen müssen wir schweren Herzens den heutigen… Posted by With Full Force Festival on Donnerstag, 22. Juni 2017

—

[Update 19:48 Uhr:] Es wird wohl etwas später – geht aber definitiv weiter am With Full Force!

Doors Open (again) #withfullforce #live Posted by Metal Hammer on Donnerstag, 22. Juni 2017

—

[Update 19:22 Uhr:] Das Festival wird fortgesetzt! Die Tore ins Infield öffnen sich, um 19:30 Uhr soll es mit While She Sleeps weitergehen. Wie das weitere Programm des With Full Force Am Donnerstag aussieht, wird baldmöglichst bekannt gegeben.

Zwar regnet es noch, die schlimmsten Unwetter scheinen demnach aber überstanden zu sein.

Liebe Freunde,ab sofort ist das Festivalgelände wieder für Euch geöffnet! Um 19:30 Uhr machen wir mit While She Sleeps… Posted by With Full Force Festival on Donnerstag, 22. Juni 2017

—

[Update 17:25 Uhr:] Das With Full Force hat derzeit mit technischen Problemen zu kämpfen. Dir Veranstalter informieren, sobald sie wissen, wann es weiter gehen kann.

Gerade zieht ein erneutes Gewitter über das Festivalgelände.

Liebe Full Force Family,die Unwetterwarnung hat nach wie vor Bestand. Bitte bleibt weiterhin auf Euren Campingplätzen…. Posted by With Full Force Festival on Donnerstag, 22. Juni 2017

Schwere Gewitter, Starkregen, Hagel und noch mehr: Deutschland befindet sich derzeit im Wetter-Chaos und das bekommen auch die Besucher des With Full Force zu spüren. Die Veranstalter haben das Festival aufgrund des aktuellen Unwetters unterbrochen.

Um kurz nach 15 Uhr wurde das With Full Force Festival 2017 offiziell aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Die Besucher werden angehalten, sich direkt auf die Campingplätze und in die Autos zu begeben. Shuttlebusse stehen am Eingang bereit, um euch in Sicherheit zu bringen. Berichten zufolge soll auf dem Festival auch der Strom ausgefallen sein.

Programm soll fortgesetzt werden

Die Unwetterwarnung wurde noch nicht aufgehoben, die Veranstalter haben die Situation aber unter Kontrolle und es gibt zum Glück keine Verletzten. Das Festival soll so bald wie möglich fortgesetzt werden, in der Zwischenzeit sollen die Besucher auf den Campingplätzen bleiben.

A Bit Windy… #withfullforce #fullforce #cloudy #windy #tornado A post shared by Sascha (@stay.x.cold) on Jun 22, 2017 at 8:00am PDT

Hier bekommt ihr Infos

Neben den Infos direkt auf dem Festival-Gelände selbst, könnt ihr auch auf Twitter und Facebook vorbeischauen, dort veröffentlicht das With Full Force ebenfalls regelmäßige Updates.