USA: New York will im Februar erste Konzerte abhalten

Der Governor von New York, Andrew Cuomo (hier bei einer Pressekonferenz im Juli 2020), will bald wieder Konzert abhalten lassen

Die Corona-Pandemie ist derzeit alles andere als überstanden. In Bayern muss man zum Beispiel ab 18. Januar in Geschäften sowie im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske anstatt einer einfachen Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Damit reagiert die Politik auf das Auftauchen der aus Großbritannien stammenden Mutation des Coronavirus. In Amerika beschäftigen sich dagegen manche Entscheider bereits mit dem Leben nach COVID-19. So soll beispielsweise in New York bereits im Februar erste Konzerte stattfinden.

Besser früher als später?

Wie „Metal Sucks“ berichtet, will Andrew M. Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaates New York, dies mittels einer massiven Ausweitung von Schnelltests möglich machen. „Fast niemand hat so viel Schaden durch COVID genommen wie unsere Künstler“, findet Cuomo. „Wir können nicht bis zum Sommer warten, bis wir die Lichter wieder an machen.“ Tatsächlich sind schon ein paar Outdoor-Events geplant. Laut Gothamist soll Anfang Februar das New York Arts Revival mit Konzerten beziehungsweise Auftritten unter anderem von Trompeter Wynton Marsalis, Amy Schumer und Chris Rock stattfinden.

Dem entgegen steht eine kürzliche vorsichtige Schätzung des führenden US-amerikanischen Virologen Anthony Fauci. Dieser rechnet erst im Herbst 2021 damit, dass wieder Konzerte steigen. Einem Bericht der New York Times zufolge hatte Fauci in einer virtuellen Gesprächsrunde gesagt: „Wenn alles richtig läuft, wird das irgendwann im Herbst 2021 passieren, so dass, wenn wir Anfang oder Mitte Herbst haben, sich Leute wieder sicher dabei fühlen können, auf der Bühne aufzutreten sowie im Publikum zu sein.“ Allerdings hat Fauci diese Prognose daran geknüpft, dass bis dahin 70 bis 85 Prozent der US-Bevölkerung durchgeimpft sind. Dadurch wäre ein angemessenes Maß an Herdenimmunität erreicht.

Wann hierzulande beziehungsweise in Europa wieder Konzerte und Festivals stattfinden können, kann man derzeit sicherlich nicht verlässlich einschätzen oder vorhersagen. Natürlich hängt dies auch vom Impffortschritt ab. Aktuell schreiten die Impfungen eher schleppend voran, was sich aber vielleicht ja noch ändert. Nichtsdestotrotz bleibt uns nichts anderes übrig als abzuwarten, bis wieder Konzerte möglich sind.