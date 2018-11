Verlosung: Blu-ray-Steelbooks von ‘Rambo’ (Teil 1-3)

Für die mittlerweile zwölfte Never Say Die! Tour geht es mit sieben Bands in 21 verschiedene Clubs. Zur Tour verlosen wir 1×2 Gästelistenplätze und ein bunt gemischtes Merchandise-Paket.

Die Impericon NEVER SAY DIE! Tour geht 2018 in die zwölfte Runde – mit insgesamt sieben Acts, in elf europäischen Ländern, für 21 Tage! Dabei legt Europas größte Festival-Clubtour in diesem Jahr mit den Melodic Hardcore-Pionieren Being As An Ocean und den australischen Metalcore-Chartstürmern Northlane ihre zwei Headliner fest. Abgerundet wird das Line-Up durch up-and-coming Szene-Lieblinge wie Alazka, Casey, Polar, Currents und Thousand Below. https://www.youtube.com/watch?v=Fikr0N0htRs Impericon Never Say Die! Tour 2018 Being As An Ocean, Northlane, Alazka, Casey, Polar, Currents, Thousand Below 02.11.18 DE – Wiesbaden, Schlachthof 03.11.18 FR – Paris, Le Trabendo 04.11.18 UK – London, Koko 05.11.18 UK…