Verlosung: Blu-rays und signiertes Filmplaket von ‘Es’ zu gewinnen!

Als Autor ist Stephen King eine sichere Bank; mit den Verfilmungen seiner Werke ist es hingegen ein Auf und Ab. Vor allem in den Neunzigern entstanden neben Klassikern wie ‘Shining’ und ‘Die Verurteilten’ auch viel (auf seine Art gewiss charmanter) Trash wie ‘Langoliers’ oder ‘Thinner’.

Auch heutzutage ist der Name King kein sicherer Qualitätsgarant im Bewegtbild: Die TV-Serie ‘The Mist’ hielt sich nur zehn Episoden lang, die Verfilmung des Überwerks ‘The Dark Tower’ blieb weit hinter den Möglichkeiten. Wo siedelt sich nun also die Neuverfilmung von ‘Es’ an, dessen zwei TV-Filme aus dem Jahr 1990 heute noch Kultstatus genießen?

Satan sei Dank weit oben auf der Rangliste: Regisseur Andy Muschietti gelingt es, viel vom Charme der Neunziger-Version einzufangen, ohne eine Kopie abzuliefern. ‘Es’ ist ein zeitgemäßer, moderner Horrorfilm, der ohne aufgesetzte Schockmomente oder übertrieben explizite Gewaltdarstellungen (trotz abgetrennter Gliedmaßen, scharfen Messern und einem Blutbad) auskommt.

Der Grusel rührt woanders her – nämlich, wie in Stephen Kings besten Büchern, vom Nebeneinander der Herausforderungen und Schrecken des Alltags sowie des sich langsam, aber immer brutaler manifestierenden Übersinnlichen. Zu weiten Teilen fühlt sich ‘Es’ an wie ein Coming-Of-Age-Drama mit sympathischen Außenseitern, die ihren letzten unschuldigen Sommer als Kinder erleben wollen – daran aber vom Erwachsenwerden und einem Horror-Clown abgehalten werden.

Den überzeugenden Nachwuchsschaupielern (sind das Klone der ‘Stranger Things’-Kids?) muss ebenso applaudiert werden wie der eindringlichen Bildregie und dem Drehbuch, dem seine Liebe zu den Charakteren und dem Originalstoff anzumerken ist. (Sebastian Kessler, METAL HAMMER Ausgabe 03/2018)

