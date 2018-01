Verlosung: Harakiri For The Sky-Deluxe Boxset von ARSON zu gewinnen

Das österreichische Duo Harakiri For The Sky veröffentlicht am 16.2.2018 sein viertes Album ARSON. Unter Leitung von Produzent Daniel Fellner sowie erstmals unter Zuhilfenahme eines Studio-Drummers (Kerin „Krimh“ Lechner, unter anderem Septicflesh, Behemoth).

Die Album-Releaseshow wird am 10. Februar im Club Szene in Wien stattfinden. Bisher gab es drei Songs von ARSON zu hören: ‘Tomb Omnia’ als Audioclip, ‘You Are The Scars’ als Lyricvideo und einen Videoclip zu ‘Heroin Waltz’:

Die hochwertige Box mit alternativem Coverartwork enthält ein CD-Mediabook, einen Metal-Pin, eine handsignierte Autogrammkarte sowie ein Sturmfeuerzeug.

Wir verlosen 1x das Deluxe Boxset ARSON von Harakiri For The Sky!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld den Namen des ARSON-Bonustracks schreiben.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 30.01.2018, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.