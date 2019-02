Verlosung zum Kinostart von ‘Happy Deathday 2U’

Die Hardcore-Formation Chaver hat ein neues Video veröffentlicht. Seht ‘Ultimate Abuse’ bei uns zuerst und exklusiv!

Chaver sind eine 2016 gegründete, dreiköpfige Hardcore-Band aus Halle. Ihre Musik bildet einen Mix aus metallischem Hardcore und schnellem Punk ab. Lyrisch werden soziale Ungerechtigkeit sowie ökonomische und soziale Missstände behandelt. Nach einer 7"-Split mit Battra// (2016) und zwei EPs (STROKE und SWAMP EP, beide 2017) erscheint am 15.02.19 der erste Longplayer TRANSFERENCE über Injustice Records. "constantly making up my version of truth / constantly promising next time i'll improve / euphoric feelings when i start up again / but not a single time that i pulled through" Seht hier exklusiv das Video zu ‘Ultimate Abuse’ von Chaver: https://www.youtube.com/watch?v=viPynyZl9bY