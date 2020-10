Video: Schaut hier das allerletzte Van Halen-Konzert!

Foto: Getty Images, Daniel Knighton. All rights reserved.

auch interessant

Seit dem Tod von Eddie Van Halen am 6. Oktober 2020 aufgrund Komplikationen in Zusammenhang mit Kehlkopfkrebs ist kaum ein Tag vergangen, an dem nicht ein Rock- oder Metal-Musiker seine Wertschätzung für den legendären Gitarristen ausgedrückt hat. Grund genug, uns noch einmal dem kunstvollen Gitarrenspiel des gebürtigen Amsterdamers zu widmen. Und zwar ist im Internet ein Video vom letzten Van Halen-Konzert überhaupt aufgetaucht (siehe unten).

Die besagte Show ging am 4. Oktober 2015 über die Bühne. Schauplatz war die Hollywood Bowl in Los Angeles. Das Stelldichein war der letzte Termin der Band ihrer Sommertournee im Jahr 2015. Neben den Eddie Van Halen, Schlagzeuger Alex Van Halen und Bassist Wolfgang Van Halen performte David Lee Roth am Mikrofon, der 2007 zum Quartett zurückgekehrt war. Das fast zwei Stunden lange Konzertvideo hat der Youtubers Greg L. erstellt. Er hat dabei mehrere Fan-Videos zusammengeschnitten und die Tonspur vom Mischpult drüber gelegt. METAL HAMMER wünscht viel Spaß beim Kucken!

1984 von Van Halen jetzt bei Amazon holen!

Die Setlist der letzten Van Halen-Show überhaupt: