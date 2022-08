Video zum LG Petrov-Tributesong von Volbeat veröffentlicht

Die dänisch-amerikanischen Rock-Virtuosen Volbeat haben kürzlich das offizielle Musikvideo zu ihrem Song ‘Becoming’ veröffentlicht. Der Track gilt als Tribut an die legendäre schwedische Death Metal-Band Entombed, deren Sänger LG Petrov im März 2021 an den Folgen seiner Krebserkrankung starb.

Unvergessen

Empfehlung der Redaktion Entombed: Tribute-Bier für LG Petrov Death Metal Der ehemalige Bassist Victor Brandt gedenkt seinem verstorbenen Freund und Sänger LF Petrov von Entombed auf besondere Art: Mit einem Bier. Während der Produktion ihrer letzten Platte, SERVANT OF THE MIND (2021), prägten zahlreiche Einflüsse der schwedischen Death-Band das Songwriting und die Komposition der Volbeat-Songs, wie Michael Poulsen kürzlich erklärte. Auf die Frage nach der Idee, die sich hinter ‘Becoming’ verbirgt, verriet er: „Der Song hat dieses Eröffnungsriff, das absolut von den mächtigen Entombed inspiriert ist. Wir sprachen gerade darüber, warum wir nicht dieses bosshafte Heavy-Metal-HM-2W-Pedal einsetzen, für das Entombed so bekannt waren, und Bands wie Dismember und eigentlich viele schwedische Death Metal-Bands. Das liefert den typischen schwedischen verzerrten Death-Metal-Gitarrensound, und er klingt ekelhaft gut. Also dachten wir, warum nicht dieses Pedal für dieses Riff verwenden? Also taten wir das, und es klang am Ende tatsächlich noch mehr nach Entombed. Es wurde ein wirklich guter Song. Und er beinhaltet wahrscheinlich eines der schwersten Riffs in der Volbeat-Historie.“

Kurz nach der Aufnahme des Songs soll die Band die tragische Nachricht über den Tod des Entombed-Sängers erreicht haben. Hinsichtlich der Inspiration, auf der ‘Becoming’ fußt, und der ohnehin geplanten Widmung an Entombed, beschlossen Poulsen und Co., mit dem Song insbesondere LG Petrov zu würdigen, der „einer unserer wirklich guten Freunde war“.

Seht hier das brandaktuelle Video zu ‘Becoming’:

