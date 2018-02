Visions Of Atlantis: Exklusive Videopremiere von ‘The Silent Mutiny’

Foto: Napalm Records, Visions Of Atlantis. All rights reserved.

Mit der neuen Sängerin Clémentine Delauney sind Visions Of Atlantis zurück und veröffentlichen am 16.2.2018 ihr neues Album THE DEEP & THE DARK. Schon jetzt lassen sie in das opulente Symphonic Metal-Werk reinhören und zeigen den Videoclip zu ‘The Silent Mutiny’.

Seht hier die exklusive Premiere von ‘The Silent Mutiny’:

Die Tracklist des neuen Visions Of Atlantis-Albums THE DEEP & THE DARK:

The Deep & The Dark Return To Lemuria Ritual Night The Silent Mutiny Book Of Nature The Last Home The Grand Illusion Dead Reckoning Words Of War Prayer To The Lost

Tourdaten Visions Of Atlantis:

15.02.18 BE – Vosselaar / Biebob

16.02.18 NL – Nijverdal / Cult Art Shop

17.02.18 NL – Haarlem / Patronaat

18.02.18 DE – Bochum / matrix

19.02.18 DE – Berlin / Bi Nuu

20.02.18 DE – Nuremberg / Der Cult

21.02.18 CZ – Prague / Nova Chmelnice

22.02.18 DE – Munich / Backstage

23.02.18 DE – Glauchau / Alte Spinnerei

24.02.18 AT – Lenzing / Pfarrsaal

25.02.18 DE – Wacken / Wacken Winter Nights (VOA only)