Nachdem Every Time I Die im Januar 2022 ihre Trennung bekanntgaben, fachsimpelt Sänger Keith Buckley aktuell über den „Stand der Band“.

Noch vor einigen Wochen schien es glasklar, dass es absolut nichts mehr über eine mögliche Zukunft von Every Time I Die zu diskutieren gibt. Am 17. Januar 2022 gab die Band ihre Auflösung bekannt, nachdem sie sich im Dezember des Vorjahres öffentlich mit Sänger Keith Buckley gestritten hatten. Damals sagte Buckley, die Band hätte sich schon vor geraumer Zeit auflösen sollen, während der Rest der Formation das Interesse bekundet hat, unter einem neuen Namen weiterzumachen. Hier findet ihr alle Infos zur Auflösung von Every Time I Die. Bei einem kürzlich stattgefundenen Spoken Word-Konzert in einer Londoner Brauerei reflektiert Buckley die…