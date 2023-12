Vixen: Lorraine Lewis lassen Hasskommentare kalt

Lorraine Lewis mit Vixen im HEB Center am 28. September 2019 in Cedar Park, Texas

Die meisten äußern sich positiv

Während einem Interview im That Metal Interview-Podcast sprach Vixen-Fronfrau Lorraine Lewis über ‘Red’, den neuen Song der Band – und vor allem über die Reaktionen über ihn im Internet. Die seit 2019 am Mikrofon stehende Sängerin scheint diesbezüglich eine ziemlich dicke Haut zu haben.

„Das Internet ist seltsam“, erläuterte sie. „Die meisten Menschen – 99,9 Prozent der Menschen – äußern sich positiv. Es gibt jedoch eine kleine 0,1-Prozent-Gruppe, die einfach gerne Müll redet und unhöflich ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe noch nie einen schlechten, gemeinen oder unhöflichen Beitrag an jemanden geschrieben. Ich verstehe die Mentalität dahinter nicht. Wenn dir etwas nicht gefällt, geh einfach weiter, egal. Aber ich weiß nicht, manchmal möchte dieses 0,1 Prozent einfach auch mal etwas sagen.“

Gleichgültig gegenüber Hass

Von diesem kleinen Prozentsatz lässt sich Lorraine Lewis jedoch keineswegs irritieren: „Niemand kann mich bremsen oder meine Seele verletzen, denn ich weiß, wer ich bin. Die Liebe zum Rock’n’Roll durchströmt mich. Ich bin eine positive Seele und koste das Leben in vollen Zügen aus. Die Leute können mich den ganzen Tag lang mit ihren miesen Kommentaren bombardieren, aber sie treffen mich nicht. Empfehlung der Redaktion Vixen-Gitarristin Jan Kuehnemund ist tot Am 10.10.2013 erlag die Vixen-Gitarristen Jan Kuehenmund ihrem Krebsleiden. Sie wurde nur 51 Jahre alt. Ich schaue sie an und denke: ‚Nun ja, es ist bedauerlich, dass diese Person Zeit opfert, um so einen unsinnigen Mist von sich zu geben.‘ Doch ich sehe darüber hinweg. Es ist mir gleichgültig.“

Ganz gleichgültig ist es ihr allerdings nicht – denn eigentlich hofft Lewis, dass ihre Kritiker zu den Shows kommen. Dann bestehe die Chance, die Miesmacher für sich zu gewinnen. Aber am wichtigsten ist ihr am Ende, einfach eine gute Zeit auf der Bühne oder im Studio zu haben. Egal, ob sie dabei von den Leuten geliebt oder gehasst wird.

