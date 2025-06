Das letzte Mal, als Vixen etwas Neues veröffentlicht haben, war 2023 der Song ‘Red’. Damals stand noch Lorraine Lewis am Mikrofon. Im Mai des vergangenen Jahres gab die Sängerin nach nur fünf Jahren bei den kanandischen Glam-Ladys ihren Ausstieg bekannt. Kurz darauf wurde Rosa Laricchiuta als Lewis‘ Nachfolgerin vorgestellt. In dieser Formation absolvierten Vixen seither zahlreiche Live-Auftritte.

Bereit zu rocken

Jeff Gaudiosi von MisplacedStraws hat bei Lead-Gitarristin Brittany Denaro alias Britt Lightning im Interview nachgehakt, ob und wann Fans mit neuer Musik rechnen können. Denaro antwortet: „Ja, wir arbeiten an ein paar Sachen. Ein Album sehe ich momentan nicht. Ich denke, es geht im Moment eher um Singles, aus Sicht aller Band-Mitglieder. Ich denke also, dass wir hoffentlich bald hier und da eine Single veröffentlichen werden. Wie gesagt, ich weiß mit Sicherheit, dass wir an einer gearbeitet haben. Die wird erscheinen.“

Auch Rosa Laricchiutas Einstieg bei Vixen wird noch einmal thematisiert. Dazu meint die Gitarristin: „Rosas Stimme ist unglaublich. Sie passt wirklich super. Der Übergang mit ihr verlief reibungslos. Ich denke, die Band ist stärker denn je. Und ja, wir sind bereit zu rocken und neue Musik zu machen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schwestern

Die Sängerin erzählte vergangenen September im Interview mit Waste Some Time With Jason Green, dass sie nicht direkt darauf hingearbeitet habe, die neue Vixen-Frontfrau zu werden, jedoch schon einige Zeit vorher „die Saat gesät“ habe. Außerdem gab sie an, bis zum Anruf des Managers der Achtziger-Ikonen noch nie von Vixen gehört zu haben. Also hat sie im Internet nachgeforscht und dachte als erstes: „Heilige Scheiße, diese Mädels sind krass!“ Also nahm sie das Angebot an.

„Es war schon immer mein Traum, in einer reinen Mädchen-Band zu sein. Ich habe einen Bruder, wollte aber auch immer eine Schwester. Und jetzt fühle ich mich, als hätte ich drei Schwestern.“ Sie käme sich manchmal vor wie in einem Hockey-Team, was in Kanada vermutlich ein großes Kompliment ist. So gab sie abschließend zu Protokoll: „Ich liebe alles an Vixen – einfach alles.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.