Bevor AC/DC ihre anstehende Konzertreise in Gelsenkirchen anfangen, grüßen die Rock-Legenden noch schnell aus dem Proberaum.

In wenigen Tagen starten AC/DC ihre heftig herbeigesehnte Europatournee -- am 17. Mai geht der Live-Spaß in Gelsenkirchen los. Aus diesem Grund bereiten sich Angus Young und Co. gerade intensiv auf die anstehende Aufgabe vor und schaffen sich ihre aktuelle Setlist drauf. In diesem Zusammenhang hat das Quintett just ein Foto aus dem Proberaum gepostet. Bereit zum Rocken "Im Studio, wir bereiten uns auf die Power Up-Tour vor", ließen vor drei Tagen AC/DC in den Sozialen Medien verlauten, "wir starten in nur einer Woche in Gelsenkirchen." Doch damit nicht genug: Denn dieses Bild ist nicht irgendein Bild. Es ist das…