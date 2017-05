Volbeat: Siebtes Studioalbum nimmt erste Formen an

Volbeat beim Rock On The Range in Columbus, Ohio

Beim Rock On The Range Festival in Columbus, Ohio, gab Volbeat-Frontmann Michael Poulsen einem Radiosender ein kurzes Interview. Darin bestätigt der Däne, dass Volbeat bereits mit dem Songwriting für den Nachfolger zum sechsten Album SEAL THE DEAL & LET’S BOOGIE (2016) begonnen haben.

“Es passieren gerade so viele Dinge”, lässt der Musiker locker verlauten. “Vor einer Woche wurde ich erstmals Vater, das ist eine einschneidende Änderung in meinem Leben. Wie sich demzufolge die nächsten Songs wohl anhören werden?”

Die Sucht nach Neuem

Es sei immer schön, die Studioarbeit beendet zu haben, erzählt Poulsen weiter: “Man will raus, will das Studio nicht mehr sehen, und auch nicht zu Hause sitzen und Songs schreiben. Aber irgendwann kommt man wieder an den Punkt, dass man wieder ins Studio und auf die Bühne und neue Songs spielen will. Denn immer dieselben alten Lieder zu performen, wird irgendwann auch langweilig.”

Poulsen zufolge sind fünf neue Stücke bereits geschrieben, drei davon “sehr heavy und schnell”, und zwei eher “melodische Rock-Songs”. Wir sind gespannt! Volbeat sind aktuell als Support für Metallica auf deren US-Tournee unterwegs, streuen dazwischen aber auch eigene Headlinershows ein.