Nachdem derzeit laufend für den Herbst geplante Tourneen erneut verschoben werden, erfüllen sich im kommenden Jahr hoffentlich endlich -- so Satan will -- die Konzerthoffnungen. Eine neu angekündigte Gastspielreise trudelt uns gerade von Baroness ins Haus. Dass das Quartett um Sänger und Gitarrist John Baizley 2022 nach Europa kommt, war nach bestätigten Festivalshows schon unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park klar. Einiges nachzuholen Nun wird die Band drumherum noch eine kleine Tour spielen. So zieht es Baroness im Juni nächsten Jahres noch nach München, Köln und Hamburg. Beim Stelldichein in Leipzig am 1. Juni 2022 supporten…