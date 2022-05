Voodoo Kiss: Die Wiederbelebung mit neuem Album

Bastardane, die Band des Sohns von Metallica-Gitarrist James Hetfield, hat jüngst ihr Debütwerk IS THIS RAGE? veröffentlicht.

Metallica scheinen ihre musikalischen Gene an ihre Kinder weitergegeben zu haben. Bekanntlich musizieren zwei Söhne von Drummer Ulrich zusammen in der Band Taipei Houston. Bassist Robert Trujillos Sohn Tye Trujillo spielt bei Ottto. Und Frontmann James Hetfield hat ebenfalls einen Filius, der sich anschickt, in seine Fußstapfen zu treten. So hat die Gruppe Bastardane, in der Castor Hetfield am Drumkit sitzt, just ihr Debütalbum IS THIS RAGE? veröffentlicht. Erste Duftmarke Unten könnt ihr euch die Platte via Bandcamp anhören. Neben dem 21-jährigen Castor besteht Bastardane noch aus Sänger und Bassist Jake Dallas sowie Gitarrist Ethan Sirotzki. Die Songs des Trios…