W.A.S.P.: Blackie Lawless spielt Konzert im Sitzen

Blackie Lawless mit W.A.S.P. im Rock City Nottingham am 19. März 2023 in Nottingham, England.

Nachdem W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless aufgrund eines Bandscheibenvorfalls seine aktuell laufende Europatournee nicht länger wie geplant absolvieren kann, stieg der Musiker auf einen Alternativplan um. Die restlichen Konzerte wolle der Musiker im Sitzen absolvieren, wie er erklärte. Einen dieser außergewöhnlichen Gigs spielte er nun in Slowenien.

Auftreten um jeden Preis

Empfehlung der Redaktion W.A.S.P.: Blackie Lawless will Europa-Tour im Sitzen beenden Glam Metal, Heavy Metal Obwohl W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless seine Gesundheit zu schaffen macht, will er unbedingt die aktuell laufende Europa-Tour fortsetzen - im Sitzen. Am 10. Mai gab Blackie Lawless auf der W.A.S.P.-Homepage bekannt, dass er – entgegen dem Rat seiner Ärzte – seine Tour zu Ende spielen werde. Diese versuchten ihn zuvor zu überzeugen, die noch ausstehenden Konzerte abzusagen und sich unverzüglich in Reha zu begeben. Für den Musiker war das jedoch keine Option. Statt dem medizinischen Rat seiner Ärzte Folge zu leisten, überlegte sich Blackie Lawless eine Alternative, um die restlichen Gigs möglichst gesundheitsschonend spielen zu können.

Wie sich ebenfalls besagtem Statement entnehmen lässt, plante Blackie die übrigen Shows im Sitzen zu spielen, um seinen Rücken zu entlasten. Eine dieser Shows absolvierte der Musiker nun im Kino Šiška in Ljubljana, Slowenien. Fan-Aufnahmen zeigen Mitschnitte des Konzerts. In den Videos ist Blackie auf einem Stuhl zu sehen wie er im Sitzen Band-Klassiker wie ‘L.O.V.E. Machine’, ‘I Wanna Be Somebody’ oder ‘Wild Child’ zum Besten gibt.

Der 66-jährige Gitarrist und Sänger erklärte: „Ich habe das noch nie zuvor gemacht, aber bitte habt Verständnis dafür. Meine Absicht ist es, diese Tour um jeden Preis zu Ende zu bringen und mein Bestes zu geben, um der engagierten Fan-Gemeinde, die von Anfang an bei uns war, die Show zu geben, von der sie alle gehört haben. Außerdem werden wir den Stuhl in ,Elvis‘ (Blackies Mikrofonständer – Anm. d. A.) einbauen. Er war die ganze Zeit bei uns und er wird diese Tour an meiner Seite zu Ende bringen, weil er im Grunde ein Teil der Band ist.“

