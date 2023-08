Ihr steckt in Norddeutschland fest und kommt nicht mehr auf das Wacken Open Air? Erzählt uns eure Geschichten vom gescheiterten Wacken-Besuch 2023.

Das Wacken Open Air ist sowieso für viele vermatschte Jahre bekannt und nicht zuletzt auch speziell dafür beliebt. Was jedoch 2023 geschehen ist, übertrifft alles. Aber leider auf negative Art und Weise. Über dem Acker ist im Vorfeld so viel und so lange Regen gefallen wie noch nie. Stets die Sicherheitsaspekte im Auge, mussten die Veranstalter zuerst einen Anreisestopp und dann sogar einen Einlassstopp verhängen. Immerhin haben es um die 50.000 Metal-Fans aufs Gelände geschafft und können sich auf mehrere Tage Festival freuen - schließlich soll es laut Wettervorhersagen ab Donnerstag weniger regnen. Allerdings gibt es auch etwa 35.000 Fans,…