Sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art sind angehalten, ihre Reise nach Wacken abzubrechen. Dies gilt bis zum Festival-Ende.

[Update 02.08., 09 Uhr] Inzwischen mussten die Tore für das Wacken Open Air 2023 komplett geschlossen werden. Wer also noch nicht auf dem Gelände ist, kommt nicht mehr rein, verkündeten die Veranstalter. [Update 17:40 Uhr:] Von einer Absage des Festivals ist nicht die Rede, und auch die Anreise zum Wacken Open Air 2023 ist prinzipiell möglich. Das geht aus einem Dialog auf der Facebook-Seite des Festivals hervor. "What about travelers coming by train/shuttle? Is it still worth coming?" fragt ein Fan. "Yes, you can still take the train and shuttle bus. The travel stop only affects private motor vehicles", heißt…