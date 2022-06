2022 hat das Warten ein Ende: Anfang August werden nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder 75.000 Heavy-Metal-Fans in die kleine Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein pilgern. Keine Frage – sämtliche Festival-Tickets sind wie gewohnt bereits ausverkauft. Wer beim Wacken Open Air dabei sein will, muss schnell sein und innerhalb weniger Stunden zugreifen, um nicht in die Röhre zu gucken. Dieses Jahr gibt es aber noch eine Chance, trotzdem dabei zu sein: mit dem „Wacken-Jahreslos“ der Deutschen Fernsehlotterie.

Gutes tun und mit etwas Glück drei Jahre in Folge abrocken

Das Jahreslos der Soziallotterie bietet nämlich eine besondere Gewinnchance: Wer ein Wacken-Los kauft, kann an einer Verlosung der „Wacken-Foundation“ teilnehmen und bekommt dadurch die Möglichkeit, eines von 20 Dreijahrestickets für das Wacken Open Air zu gewinnen. Ein gewonnenes Ticket ist also nicht nur für 2022, sondern auch für die Festivaljahre 2023 und 2024 gültig. Und die Kosten dafür? Die liegen bei überschaubaren 45 Euro.

Zugleich unterstützt man mit dem Kauf eines Loses die Kinderreisen der Deutschen Fernsehlotterie. In Zusammenarbeit mit dem Wacken-Festival wird es in zwei der 16 Kinderreisen-Camps sogar richtig laut. Jugendliche ab 13 Jahren können dort Musikinstrumente erlernen, ihre eigene Musik schreiben und produzieren.

Ich kenne die Fernsehlotterie, seit ich das erste Mal den Fernseher einschalten konnte oder meine Eltern den Fernseher angemacht haben. Und jetzt gibt es eben das Wacken-Fernsehlotterie-Los! Die Motivation von unserer Seite ist natürlich auch, dass es die Kinderreisen unterstützt. Dafür ist die Fernsehlotterie ja bekannt und wir freuen uns, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können. Und wir hoffen natürlich, dass wir da noch ein paar Metal-Fans in diesem Jahr mehr glücklich machen können. – Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen

Doppelte Gewinnchance mit dem Wacken-Jahreslos

Die Verlosung der Drei-Jahres-Tickets für das Wacken Open Air findet bereits am 25. Juni 2022 statt. Das Wacken-Jahreslos gibt es auf der Webseite der Deutschen Fernsehlotterie zu kaufen. Um bei der Ticketverlosung mitzumachen, muss man sich im Vorfeld mit seiner Losnummer auf der Webseite des Wacken Open Airs registrieren. Darüber hinaus hat natürlich jeder Losbesitzer die Chance, bei den Ziehungen der Deutschen Fernsehlotterie abzusahnen.

Alle Infos zum „Wacken-Los“ und zu den Kinderreisen-Camps gibt es hier zum Nachlesen.

Unbeschwerter Urlaub für Kinder

Fernsehlotterie-Geschäftsführer Christian Kipper hält die einzigartige Kooperation für ein gutes Match: „Der Volksmund sagt ja: Gegensätze ziehen sich an! Aber dieser Gegensatz ist ja erst mal nur vordergründig da. Ich glaube, die Wacken-Foundation steht ja für ein weiteres Anliegen, als nur Musik zu machen. Sie verfolgt mit dieser Musik ja auch eine Absicht. Und Wacken-Foundation und die Wacken Fans, die sind auch sozial engagiert, das hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Von daher gibt es eine riesige Schnittmenge zu uns als Soziallotterie. Diese Begeisterung, helfen zu wollen, die wollen wir bündeln in dieser Kooperation.“

Die Deutsche Fernsehlotterie sei in den vergangenen Jahen immer bemüht gewesen, die Kinderreisen unter ein besonderes Motto zu stellen.

Wir wollen die Kinder nicht nur bespaßen, sondern wir wollen den Kindern etwas mitgeben. Sie sollen sich während der Ferientage entdecken, sollen lernen, aus sich und ihren Fähigkeiten etwas zu machen. Und da sind wir ausgesprochen dankbar über tolle Kooperationspartner. Das Wacken Open Air und die Wacken Foundation sind tolle Kooperationspartner. Denn Musikerziehung ist ein großartiges Anliegen, ein großartiges Ziel und ich glaube, gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien sind nicht immer in der Lage, in den Genuss von Musikerziehung zu kommen. Da können wir einen ganz tollen Bogen schlagen. – Fernsehlotterie-Geschäftsführer Christian Kipper

Die Kinderreisen der Deutschen Fernsehlotterie sind übrigens schon lange Tradition: Bereits 1948 konnten Kinder aus dem eingeschlossenen Berlin mit den Einnahmen aus dem Losverkauf erholsame Ferien in Westdeutschland erleben. Seit 2006 genießen jedes Jahr rund 1.000 Kinder aus sozial benachteiligten Familien einige schöne Tage in den Feriencamps in ganz Deutschland. Die Kooperation zwischen der Deutschen Fernsehlotterie und der Wacken-Foundation sorgt mit dem „Wacken-Los“ und dessen Erlös also für noch mehr strahlende Kindergesichter.