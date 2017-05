Wacken Open Air 2017: Vorschau auf Bands, Matsch und Metal-Party

Datum

Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr vom 03. bis zum 05. August 2017 statt.

Veranstaltungsort

Klar doch: Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Adresse:

Hauptstraße 47

24869 Wacken

Preise & Tickets

Für Wacken 2017 gibt es ein „3 Day All In“-Ticket, welches 220 EUR kostet (inkl. Gebühr, zzgl. Versandkosten und Systemgebühr). Pro Person können maximal fünf Tickets bestellt werden. Zusätzlich dazu kann das „Wacken Open Air 2017“-Special-Shirt für 16,99 EUR als Bundle dazu bestellt werden.

Folgende Leistungen sind im Ticketpreis enthalten:

Gäste können bereits am Montag, den 31.07.2017 ab 15:00 Uhr anreisen, ohne dafür eine extra Gebühr entrichten zu müssen.

Die Nutzung der Duschen in den Duschcamps S1-S6 sowie das Benutzen aller wassergespülten Toiletten ist kostenlos.

Tickets könnt ihr exklusiv auf metaltix.com kaufen

Lineup

Aborted

Ahab

Alice Cooper

Amon Amarth

Annihilator

Apocalyptica

Architects

ASP

Aura Noir

Avantasia

Batushka

Beyond The Black

British Lion

Brujeria

Candlemass

Clawfinger

Crowbar

Cypecore

Dawn Of Disease

Dog Eat Dog

Emil Bulls

Emperor

Europe

Evil Scarecrow

Fates Warning

Fit For An Autopsy

Flotsam And Jetsam

Gand Magus

Grave Digger

Hämatom

Heaven Shall Burn

Heldmaschine

Hell-O-Matic

High Fighter

Imperium Dekadenz

Insomnium

J.B.O.

Johnny Deathshadow

Kadavar

Kärbholz

Katatonia

Kissin’ Dynamite

Kreator

Kryptos

Lacuna Coil

Lords Of Black

Marilyn Manson

Max & Iggor Cavalera Return To Roots

Mayhem

Megadeth

Memoriam

Morbid Angel

Mortiis

Napalm Death

Nile

Orange Goblin

Paradise Lost

Possessed

Powerwolf

Primal Fear

Prong

Psychotic Waltz

Rage

Russkaja

Sacred Reich

Saltatio Mortis

Sanctuary

Serenity

Skull Fist

Snoozebutton

Soilwork

Sonata Arctica

Stahlmann

Status Quo

Steak Number Eight

Subway To Sally

Tankard

The Amity Affliction

The Boomtown Rats

The Dillinger Escape Plan

The Hirsch Effekt

Thundermother

Trivium

Turbonegro

Twilight Force

Ugly Kid Joe

UK Subs

Uli Jon Roth

Volbeat

Walls Of Jericho

Warpath

Warrant

Witchery

Wolfbrigade

Das Lineup der Wackinger Stage, Wasteland Stage und des Biergarten:

Asrock

Bai Bang

Blaas of Glory

Blechblosn

Corvus Corax

Ereb Altor

Fuchsteufelswild

Ganaim

Charlie Harper

Harpyie

Mr. Irish Bastard

Mambo Kurt

Micromachine

NullDB

Omnium Gatherum

The O’Reillys

Paddyhats

Pampatut

SAOR Patrol

Skálmöld

Skorbut

Sub Dub

Tears for Beers

Turbobier

T.V. Smith

Versengold

W:O:A Firefighters

Whiskey Dick

Neue Namen für die drei Hauptbühnen

Die drei großen Open Air Bühnen wollen die W:O:A-Veranstalter ab sofort als “eine Einheit verstehen und konzipieren.” Dazu richte man sich nun unter anderem nach dem Slogan “Faster Harder Louder”. Deshalb ergeben sich Änderungen bei den Bühnennamen: Die Black Stage heißt jetzt Faster. Die True Stage heißt nun Harder. Und die ehemalige Party Stage ist ab sofort Louder.

Rainbowbar in Wacken

Zu Ehren des Ende 2015 verstorbenen Lemmy Kilmister wird auf dem Festivalgelände erneut ein Nachbau der legendären „Rainbow Bar & Grill“ errichtet, in dem der Motörhead-Frontmann Stammgast war. Vor dem Original in Los Angeles wurde dieses Jahr eine Lemmy-Statue errichtet, in Wacken wird man mit dem einen oder anderen ‘Lemmy’ (Jack Daniels-Cola) auf den legendären Rocker anstoßen können.

Sound

“Unser erklärtes Ziel ist es den bestmöglichen Metalsound überhaupt zu präsentieren”, so die Veranstalter. Für 2017 habe man sich deshalb mit der Firma Crystal Sound zusammengetan. Diese haben ein neues Sound-Konzept für die drei Hauptbühnen erarbeitet.

Night To Dismember

In Anlehnung an die traditionelle A Night To Remember am Donnerstagabend, bei der Größen der Metal-Szene besondere Setlists und Shows aufbieten, wird es jetzt auch im Zelt gleichzeitig einen Themenabend geben. Bei der Night To Dismember geht es hart zur Sache – dafür sorgen Bands des gesamten Extrem Metal-Spektrums, darunter Napalm Death, Mayhem, Aborted, Imperium Dekadenz, Dawn Of Disease und Brujeria. Das wird brutal!

Accept spielen dreiteilige Headliner-Show

Accept werden auf dem Wacken Open Air 2017 die traditionelle “Night To Remember” am Donnerstagabend mit einer dreiteiligen Headliner-Show bestreiten, bei der sowohl die alten Hits als auch neue Klänge eine Rolle spielen sollen. Die Band selbst sieht das Konzert als „Die größte Show ihres Lebens” an.

Trailer

Anfahrt

Shuttlebus

W:O:A Besucher, welche mit der Bahn am Bahnhof Itzehoe ankommen, haben wir jedes Jahr die Möglichkeit sich per Shuttlebus zum Festivalgelände und zurück fahren zu lassen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die bekannten Shuttlebuspläne.

Zum Download als PDF.

Metal Mobile WC

175 “Metal Mobile WCs” stehen auch 2017 wieder bereit. Sie sollen dem Wacken-Besucher etwas mehr Privatsphäre beim großen Geschäft liefern. Für 150€ können Besucher sich optional einen ganz eigenen Plastikthron besorgen, der ihnen über das Wacken-Wochenende exklusiv zur Verfügung steht. Wie jedes Jahr werden die mobilen Toiletten nach Ende der Frist unter den Bewerbern verlost, wer mitmachen möchte, klickt hier!