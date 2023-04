Walpurgisnacht: Festival findet kommendes Wochenende statt

In diesem Jahr findet am 29. und 30. April zum zweiten Mal das Metal-Festival Walpurgisnacht in Berlin statt. Freunde der extremeren Spielarten dürfen sich über Geheimtipps wie aufstrebende Bands freuen.

Walpurgisnacht 2023: Das sind die Bands

Das Line-up der Walpurgisnacht zieren große Namen. Die Isländer Misþyrming, eine der wichtigsten Black Metal-Bands des Landes, spielen einen Headliner-Gig. Außerdem spielt das norwegische Ein-Mann-Black-Metal-Projekt Mork seine erste Show in Berlin. Psychonaut 4 wagen ihren einzigen Abstecher nach Deutschland in diesem Jahr. Auch die Mainzer Dark Metaller Nocte Obducta werden im Rahmen des Festivals auftreten.

Wie auch das De Mortem Et Diabolum (welches übrigens vom selben Veranstalter organisiert wird), findet auch die Walpurgisnacht im ORWOHaus in Berlin statt. Tickets für die Veranstaltung gibt es hier.

