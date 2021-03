Wardruna: Offizielle Untertitel auf Englisch, Norwegisch und Spanisch

auch interessant

Wardruna brachten erst vor einigen Wochen, am 22. Januar, ihr neues Album KVITRAVN heraus. Was die Songtexte angeht, bedient sich die norwegischen Gruppe um Musiker Einar Selvik stets einem sehr spielerischen Umgang mit Sprache. Es wir nicht einfach auf den in Norwegen gängigen beiden Sprachvarianten Bokmål und Nynorsk getextet. Viel mehr entsteht ein wilder Mix nordischer Sprachen und Dialekte, da für Wardruna neben der eigentlichen inhaltlichen Bedeutung der Klang der Wörter eine entscheidende Rolle spielt.

Um ihrer weitreichenden Fangemeinde nun aber die Möglichkeit zu geben, den Inhalt der Lieder zu verstehen, gibt es jetzt offizielle Untertitel zu Wardrunas aktuellen Musikvideos ‘Grá’, ‘Skugge’, ‘Kvitravn’, ‘Lyfjaberg’ und ‘Helvegen Live’. Dabei hat man die Wahl zwischen Englisch, Norwegisch und Spanisch. Einar kommentierte dazu: „Obwohl Musik oft auch trotz Sprachbarrieren funktioniert, kann das Verstehen der Bedeutung unserer Lyrics durchaus eine weitere Dimension eröffnen. Also hoffen wir, dass ihr euch über diese kleine Brücke, die wir gebaut haben, freut.“

Am 26. März wird es zu KVITRAVN eine virtuelle Release Show geben – „First Flight Of The White Raven“. Die Show startet um 21:00 Uhr und wird anschließend noch bis zum 28. März verfügbar sein. Tickets dazu gibt es für 27,90 € an dieser Stelle.