Warrel Dane: Zweites Soloalbum SHADOW WORK wird posthum veröffentlicht

Foto: Sight Of Sound, Sight Of Sound. All rights reserved.

Am 13. Dezember 2017 musste die Metal-Community weltweit den Tod eines einzigartigen und talentierten Songwriters und Menschen hinnehmen: Wir vermissen Warrel Dane, der während der Aufnahmen an seinem zweiten Soloalbum in São Paulo an einem Herzinfarkt starb.

Dieses SHADOW WORK betitelte Werk, der Nachfolger des 2008er-Dane-Solodebüts PRAISES TO THE WAR MACHINE, lag nach seinem Tod erst mal brach, soll nun jedoch veröffentlicht werden.

Danes Mitmusiker Johnny Moraes (Gitarre), Thiago Oloveira (Gitarre), Fabio Carito (Bass) und Marcus Dotta (Schlagzeug) sichteten sämtliches Material und konnten Gesangsspuren von Dane ausfindig machen, die während der Vorproduktionsphase in verschiedenen Studios aufgenommen wurden.

„Dieses Album umzusetzen, ist ein Tribut an jemanden, der ein Familienmitglied für uns war. Warrels Andenken zu Ehren möchten wir seine schonungslosen Texte, auf die er so stolz war, der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so die Musiker von Danes Solo-Band.

„Warrel krachte wie ein Sturm in unser Leben, nahm uns mit auf eine intensive Fahrt über endlose Straßen, hinein ins Ungewisse – an Orte, von denen wir nie geträumt hätten, und war dann plötzlich weg.

Ein Freund, der immer da sein wird

Er lebte und träumte mit uns, genoss unsere Gastfreundschaft und gab uns enorm viel zurück. Einige von uns verhielten sich wie seine Mutter, andere spielten die Vaterrolle – und manche kümmerten sich um ihn, wenn es ihm schlecht ging. Er war ein Freund, und auf gewisse Art und Weise wird er immer hier sein.

Solch ein Album aufzunehmen und gemeinsam mit einem so großen Künstler wie Warrel aufzunehmen, ist gleichsam von seinem hellsten Licht verzaubert und seinem dunkelsten Schatten verschlungen zu sein.“

SHADOW WORK wird als Special Edition CD Mediabook mit einem 44-seitigen Booklet, als Gatefold-LP plus CD und 12-seitigem Booklet sowie auf digitalen Plattformen veröffentlicht werden.

In den Booklets finden sich Illustrationen von Travis Smith zu jedem einzelnen Song, diverse Fotos, Texte und Statements von Künstlern und Kollegen. Ein erster Song soll am 31. August erscheinen.

Warrel Dane SHADOW WORK Tracklist:

Ethereal Blessing

Madame Satan

Disconnection System

As Fast As The Others

Shadow Work

The Hanging Garden (The Cure-Cover)

Rain

Mother Is The Word For God