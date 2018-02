Nach Tod von Warrel Dane: Sanctuary machen weiter

Seit dem 22. Februar bis zum 29. März 2018 läuft die „Farewell And Tribute To Warrel Dane“-Tour durch die USA. Headliner sind Iced Earth, als Supportbands fungieren Sanctuary und Kill Ritual.

Weiterlesen Warrel Dane (Nevermore, Sanctuary) an Herzinfarkt verstorben In der Nacht zum Mittwoch verstarb der US-amerikanische Sänger Warrel Dane in Brasilien. Den Posten des verstorbenen Warrel Dane übernimmt gastweise Witherfall-Sänger Joseph Michael. „Ich bin total begeistert, dass ich die Sanctuary-Tour als Sänger bestreiten darf“, so Michael.

„Seit Schulzeiten, als ich zum ersten Mal INTO THE MIRROR BLACK gehrt hatte, bin ich Fan der Band. Ich freue mich riesig darauf, diese Songs live zu singen und das Andenken von Warrel Dane in Ehren zu halten.“

Zudem wurde Joey Concepcion als fester Gitarrist in die Band aufgenommen. Sechssaiter-Kollege Lenny Rutledge wollte diese Tournee unbedingt spielen, als Abschied von und Tribut an Warrel Dane.