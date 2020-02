Was hecken System Of A Down, Korn und Faith No More aus?

Foto: System Of A Down. All rights reserved.

System Of A Down

Das wird Dich auch interessieren





Wenn drei Bands dasselbe Bild inklusive identischer Bildunterschrift in den sozialen Netzwerken posten, kann man durchaus Verdacht schöpfen. Und wer System Of A Down, Korn sowie Faith No More auf Instagram folgt, dürfte just ein wenig aufgeschreckt worden sein. Denn die Bands haben genau das getan. Es stellt sich also die Frage, was die Gruppen vorhaben.

Fettes Tour-Paket?

In den drei Posts (siehe unten) ist jeweils ein Astronaut zu sehen, der vor einem strahlend funkelndem Sternenhimmel schwebt. Darunter haben System Of A Down, Korn und Faith No More das Wort „Montag“ geschrieben. Insofern ist davon auszugehen, dass die Formationen heute ihr Geheimnis lüften und ausplaudern, welche Pläne sie gemeinsam schmieden und aushecken. Der erste Gedanke geht freilich in die Richtung, dass System Of A Down, Korn und Faith No More womöglich in diesem Jahr zusammen auf Tour gehen.

Oder vielleicht spielen alle drei Metal-Schwergewichte auf demselben Festival. In Sachen „Live“ ist vieles denkbar, wobei es dann gewiss auch sein kann, dass das oder die Konzerte in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden und nicht in Europa. Wobei die Voraussetzungen für gemeinsame Live-Aktivitäten in Europa allemal gegeben sind, schließlich spielen sowohl SOAD als auch FNM sowie Korn auf etlichen Festivals im kommenden Open Air-Sommer. Aber warten wir erst einmal ab, was die Musiker verkünden. METAL HAMMER hält euch auf dem Laufenden!

the nothing von korn jetzt auf amazon bestellen!